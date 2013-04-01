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Атлетико Мадрид – Вильярреал. Прогноз на матч (25.04.2017)
Дата события: 25 апреля 22:30

Мадридский Атлетико примет Вильярреал в матче 34-го тура испанской Примеры. Команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, но не на желанных позициях – «матрасники» третьи, тогда как «желтая субмарина» пятая.


Следовательно, Атлетико находится в зоне Лиги Чемпионов, вот только за трофей не борется, тогда как Вильярреал надеется сохранить место в зоне Лиги Европы, раз уж до Лиги Чемпионов добраться не суждено. Конечно, у гостей по предстоящей встрече появятся минимальные шансы конкурировать с Севильей, ну и с Атлетико, если говорить с натяжкой, но для этого нужно побеждать мадридцев.


Выиграть, прямо скажем, будет практически невероятно, учитывая, что Атлетико находится в хорошей форме и сыграет дома. Кроме того, столичный клуб еще не забыл гостевое фиаско первого круга, когда Вильярреал одолел Атлетико со счетом 3:0, то есть, «матрасники» сделают все возможное, чтобы взять реванш, обыграв соперника не менее убедительно. Скорее всего, у хозяев сделать это получится, если, например, они выиграют первый тайм.

Предлагаем сделать ставку на исход «1 или 2 гола будут забиты в первом тайме» за высокий коэффициент 1,5 от букмекерской конторы Париматч.
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