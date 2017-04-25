Челси – Саутгемптон. Прогноз на матч (25.04.2017)

Челси примет Саутгемптон в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги. Лондонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, набрав на вечер воскресенья на 4 очка больше, чем Тоттенхэм. Именно со «шпорами» сыграли «синие» в прошлом своем поединке – в полуфинале Кубка ФА Челси обыграл принципиального соперника со счетом 4:2.





Саутгемптон не имеет турнирной мотивации и у команды есть проблемы с составом плюс встреча с «аристократами» гостевая, следовательно, шансы у «святых» стать победителями весьма призрачные. В прошлый раз на выезде Саутгемптон, впрочем, победил Челси, но в следующих двух матчах, домашних, кстати, уступал, пропуская исключительно по 2 мяча.





Предположим, что и на этот раз Челси отличится минимум дважды, чего должно хватить для итоговой победы. Скорее всего, лондонцы сделают акцент на мощное начало, вероятно, уже в стартовые минуты матча Челси откроет счет, а может и вовсе создаст для себя уверенный гандикап, отличившись дважды и не пропустив от не самого грозного при атакующей игре соперника. Прогноз – Челси выиграет первый тайм и матч.