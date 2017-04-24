Чикаго – Бостон. Прогноз на матч (24.04.2017)

Чикаго Буллз примут Бостон Селтикс в четвертом матче серии 1/8 финала Национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент в противостоянии впереди Бостон, который неожиданно сумел выиграть в двух гостевых встречах, но потерпел поражение накануне дома.





В предстоящем матче, по идее, команды должны сравняться, по крайней мере, букмекеры отдают предпочтение именно Селтикс. Бостон показал себя с лучшей стороны в первом матче в Чикаго, оказавшись сильнее в трех четвертях их четырех. Только во второй 12-минукте Буллз праздновали успех, впрочем, выиграл Чикаго достаточно уверенно – 26:11. Пожалуй, подобного не повторится в предстоящем матче – Бостон вряд ли хотя бы в одной из четвертей наберет менее 15-ти очков, да и менее 20-ти пунктов не стоит ожидать.





Предположим, что по набранным очкам поединок ничем не выделится – примерно 200 пунктов на двоих ждут букмекеры, что вполне логично. Если выбирать вариант для ставки, то хочется остановится на форах или исходах на победы, нежели на тоталах. Скорее всего, Бостон вновь окажется сильнее, с учетом такого прогноза и ставка.