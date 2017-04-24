Торонто – Вашингтон. Прогноз на матч (24.04.2017)

Торонто примет Вашингтон в 6-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Кэпиталз вышли прогнозируемо вперед в противостоянии, выиграв в предыдущих двух поединках. При этом стоит отметить, что виктории дались столичному клубу и одному из главных фаворитов турнира непросто, да и вообще, пока все встречи в серии завершаются минимальными победами то одних, то других.





В 6-м поединке Торонто не имеет права проиграть, так как в этом случае Вашингтон доберется до отметки «4 виктории», то есть, серия закончится. У канадского коллектива по мнению букмекеров не такие больше шансы оказаться сильнее в противостоянии, да и в конкретном матче фаворитом считается Вашингтон, пусть и сыграют Кэпиталз в гостях.





Предположим, что старт поединка окажется за хозяевами, которым необходимо создавать задел, иначе выиграть у Вашингтона будет очень сложно. Но возможна такая ситуация, при которой гости подавят напор Торонто и как минимум не уступят в первом периоде, после чего игра может пойти по сценарию Кэпиталз. В любом случае, вторая 20-минутка должна принести успех Вашингтону, они забросят и это минимум, что случится.