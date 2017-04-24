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Миннесота – Колорадо. Прогноз на матч (24.04.2017)
Дата события: 24 апреля 01:00

Миннесота примет Колорадо в матче регулярного чемпионата МЛС. В турнирной таблице Западной конференции команды занимают самые низкие позиции, причем на последней строчке более сильный, казалось бы, Колорадо, впрочем, этот клуб провел всего лишь 5 поединков, тогда как Миннесота, например, сыграла в 7-ми встречах.

 

Букмекеры не выделяют фаворита в этой паре, так как Миннесота сыграет на своем поле. В двух домашних поединках до этого команда неизменно забивала, но и пропускала пачками – 6 мячей от клуба Атланта Юнайтед и дважды от Реала Солт-Лейк. Предположим, что и сейчас Миннесота на пару с Колорадо порадуют болельщиков, сыграв результативно.

 

Стоит отметить, что Миннесота пропустила в 7-ми матчах уже 24 мяча, то есть, в среднем соперники забивают в ворота команды более чем по 3 гола. Следовательно, и от Колорадо стоит ожидать результативного футбола, а так как гости по предстоящей встрече довольно надежны в обороне, скорее всего, они добьются итогового успеха. Прогноз – виктория Колорадо со счетом 2:1 или 3:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Колорадо больше 1,5» за коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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