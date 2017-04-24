Пескара – Рома. Прогноз на матч (24.04.2017)

В заключительном матче 33-го тура итальянской Серии А Пескара примет Рому. Шансы команд на победу в этом поединке, конечно, неравны, ведь скромная Пескара находится на последней строчке турнирной таблицы, только в двух поединках нынешнего сезона добившись успеха, тогда как «волки» ведут с Наполи борьбу за итоговую вторую позицию, что даст право напрямую квалифицироваться в Лигу Чемпионов.





Римляне опережают неаполитанцев на два пункта, следовательно, не имеют права терять очки в предстоящей встрече. В прошлом туре столичный клуб и так оступился, на своем поле не сумев одолеть Аталанту, которая, впрочем, в нынешнем сезона смотрится весьма неплохо, занимая 4-е место. Пескара же команда совсем другого класса, предположим, что даже на выезде у Ромы не возникнет проблем против этого соперника.





Еще ни разу Рома не обыгрывала Пескару уверенно, а в единственной очной гостевой встрече и вовсе не смогла победить – ничья 1:1. Наверняка и в предстоящей встрече аутсайдер изберет оборонительную тактику, только вот вряд ли сейчас она позволит Пескаре избежать неудачи, возможно даже с разгромным счетом.