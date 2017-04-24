Эйбар – Атлетик Бильбао. Прогноз на матч (24.04.2017)

Эйбар примет Атлетик Бильбао в матче 33-го тура испанской Примеры. Всего лишь три очка разделяют команды в турнирной таблице – на данный момент Атлетик впереди, располагаясь на 6-м месте, то есть в зоне Лиги Европы, тогда как Эйбар 8-й, все-таки надеясь подняться выше.





В трех встречах чемпионата подряд Эйбар выиграл и сравнялся с Атлетиком, но в прошлом туре команда потерпела гостевое поражение от Бетиса 2:0, чем, конечно, усугубила ситуацию. Впрочем, все может вернуться на свои места, если в предстоящем поединке хозяева добьются успеха, а такой вариант не стоит исключать, учитывая, что Эйбар зачастую здорово действует на своем поле.





Именно Эйбар считается фаворитом матча, хоть и не столь явным. Хозяева обязаны будут мощно начать, чтобы выйти вперед в поединке с принципиальным соперником, только вот вряд ли Атлетик не сможет ничего противопоставить Эйбару. В предыдущих двух очных встречах клуб из Бильбао уверенно обыгрывал соперника (5:2 и 3:1), правда дома, есть у Атлетика и опыт выездных викторий. Прогноз – результативная ничья в матче, например, 1:1 или 2:2.