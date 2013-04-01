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Шальке - Лейпциг
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Начало 23 апреля 2017 в 18:30
Чемпионат Германии. Шальке - Лейпциг онлайн | Bundesliga. Schalke - Leipzig watch online
Смотреть онлайн Шальке - Лейпциг | Прямая видео трансляция матча Шальке - Лейпциг
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