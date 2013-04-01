Краснодар – Арсенал Тула. Прогноз на матч (23.04.2017)

Краснодар примет тульский Арсенал в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Еще ни разу в весенней части чемпионата краснодарцы не проиграли, вот только обилие ничейных результатов на дает команде возможности составить конкуренцию Зениту и ЦСКА в борьбе за место в Лиге Чемпионов.





Сейчас Краснодару приходится довольствоваться промежуточным 4-м местом, хотя, как кажется, на нем команда в итоге не останется. Тульскому Арсеналу же предрекают вылет, что вполне оправданно, исходя из турнирного положения и класса. «Канониры» находятся на 15-й строчке, опережая только Томь, а до спасительного 12-го места отставая на 6 пунктов.





Предположим, что Арсеналу не хватит сил на равных бороться с Краснодаром в каждом из таймов – хозяева должны выигрывать как стартовую 45-минутку, так и второй отрезок игры, причем во втором тайме преимущество Краснодара вполне может составить 2 мяча. Вообще, здесь никто не удивится разгрому, тем более краснодарцы в том сезоне, когда Арсенал вылетел из элиты, дважды его деклассировал со счетом 3:0.