Лион – Монако. Прогноз на матч (23.04.2017)

Лион примет Монако в матче 34-го тура французской Лиги 1. На пути к чемпионству Лион для монегасков является ощутимой преградой, которую во что бы то ни стало нужно преодолеть. Да, Монако выглядит просто великолепно, имея в чемпионате феноменальную победную серию, но в предстоящей встрече команде предстоит сразится с мотивированным соперником, да еще и на его поле.





Лион располагается на 4-й строчке в турнирной таблице и ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Шансы остаться на 4-й позиции у Лиона очень высоки, даже в случае поражения они останутся выше, чем у того же Марселя или Бордо. И все же на своем поле Лион рассчитывает на успех, то есть, на викторию в противостоянии с принципиальным соперником.





В первом круге на выезде Лион оказался сильнее Монако 3:1, а в концовке прошлого сезона дома разгромил будущую команду-сенсацию 6:1. Тогда монегаски не представляли собой такую грозную силу как сейчас, ведь команда, как не крути, минимум полуфиналист Лиги Чемпионов и претендент на чемпионство в настоящее время. Предположим, что поединок Лиона и Монако завершится вничью.