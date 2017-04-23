Ювентус – Дженоа. Прогноз на матч (23.04.2017)

Ювентус примет Дженоа в матче 33-го тура итальянской Серии А. В очередной раз туринцы станут чемпионами страны, наверняка даже если проиграют в двух поединках концовки сезона. Конечно, Ювентус не станет действовать расслаблено уже сейчас, когда впереди 6 поединков, но некоторым основным игрокам, наставник «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри даст отдохнуть, что может сказаться на результате.





С другой стороны, Ювентус в предстоящей встрече сыграет с клубом из нижней части турнирной таблицы, который вряд ли рискует покинуть элиту, несмотря даже на откровенно плохую форму и многочисленные поражения в последнее время. Не стоит забывать, что проведет Дженоа гостевую встречу, а в Турине у Ювентуса команда не отбирала очков с 2013- года, трижды подряд уступив с сухим счетом.





Скорее всего, Ювентус снова окажется сильнее Дженоа, не пропустив. Что касается забитых мячей фаворитом, то их должно оказаться не слишком много, так как команда побережет силы, которые были растрачены в Барселоне среди недели. Прогноз – виктория Ювентуса со счетом 1:0.