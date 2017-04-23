Реал Мадрид – Барселона. Прогноз на матч (23.04.2017)

Мадридский Реал примет в 33-м туре испанской Примеры каталонскую Барселону. Интрига в борьбе за чемпионство может умереть, если столичный клуб не проиграет своему злейшему врагу и главному преследователю. На данный момент преимущество «сливочных» над каталонцами составляет три очка, причем Реал провел на один поединок меньше Барселоны.





Команда Луиса Энрике вылетела из Лиги Чемпионов, в ¼ финала не сумев пройти туринский Ювентус. Уж очень плохо Барселона действовала в атаке в обеих встречах, так и не сумев отличиться против итальянцев. Реал, конечно, не безгрешен в обороне, но кажется, что мадридцы способны отыграть надежно с Барселоной, поставив перед собой цель не уступить, хоть в «классико», конечно, соперники всегда стремяться победить.





Сейчас это для Реала не главное, ему нужно сосредоточиться на результате конкретной встрече, не стоит забывать и о Лиги Чемпионов, где на стадии ½ финала подопечным Зинедина Зидана предстоит сразиться с другим представителем Испании и Мадрида – Атлетико. Задачей минимум для Реала в поединке с Барселоной является ничья и отсутствие травм, предположим, что хозяева сыграют прагматично и добьются поставленной цели.