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Реал Мадрид – Барселона. Прогноз на матч (23.04.2017)
Дата события: 23 апреля 21:45

Мадридский Реал примет в 33-м туре испанской Примеры каталонскую Барселону. Интрига в борьбе за чемпионство может умереть, если столичный клуб не проиграет своему злейшему врагу и главному преследователю. На данный момент преимущество «сливочных» над каталонцами составляет три очка, причем Реал провел на один поединок меньше Барселоны.


Команда Луиса Энрике вылетела из Лиги Чемпионов, в ¼ финала не сумев пройти туринский Ювентус. Уж очень плохо Барселона действовала в атаке в обеих встречах, так и не сумев отличиться против итальянцев. Реал, конечно, не безгрешен в обороне, но кажется, что мадридцы способны отыграть надежно с Барселоной, поставив перед собой цель не уступить, хоть в «классико», конечно, соперники всегда стремяться победить.


Сейчас это для Реала не главное, ему нужно сосредоточиться на результате конкретной встрече, не стоит забывать и о Лиги Чемпионов, где на стадии ½ финала подопечным Зинедина Зидана предстоит сразиться с другим представителем Испании и Мадрида – Атлетико. Задачей минимум для Реала в поединке с Барселоной является ничья и отсутствие травм, предположим, что хозяева сыграют прагматично и добьются поставленной цели.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа мадридского Реала в 1 мяч» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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