12:28 (+3) 22 April 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Шальке – РБ Лейпциг. Прогноз на матч (23.04.2017)
Дата события: 23 апреля 18:30

Шальке примет РБ Лейпциг в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Главная сенсация европейского футбола нынешнего сезона, если не брать в учет феноменальный Монако, в дебютном пришествии в элиту за 5 туров до окончания чемпионата обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, а на данный момент является главным претендентом на серебро в Бундеслиге.


Лейпциг, казалось, вот-вот начнет сдавать и команда провела несколько неубедительных поединков, но в последних 4-х встречах, например, скромный клуб выиграл, упрочив вторую позицию – теперь Лейпциг опережает третью команду лиги на 6 очков, имея матч в запасе.


Шальке просто раздавлен после недавнего поражения в противостоянии с амстердамским Аяксом в ¼ финала Лиги Европы. Клуб из Гельзенкирхена уступил в первой встрече на выезде 2:0, но собрался с силами и выдал отличный матч дома, выигрывал по ходу поединка 3:0, только вот не удержал нужное преимущество, пропустив от соперника в заключительные минуты овертайма дважды. Можно говорить о том, что не хватило Шальке физики, а по поводу предстоящей встречи – наверняка хозяева не смогут действовать на пределе возможностей всю игру, сделав акцент на старт поединка. Второй тайм окажется за Лейпцигом.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Шальке в первом тайме» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100