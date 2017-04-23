Шальке – РБ Лейпциг. Прогноз на матч (23.04.2017)

Шальке примет РБ Лейпциг в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Главная сенсация европейского футбола нынешнего сезона, если не брать в учет феноменальный Монако, в дебютном пришествии в элиту за 5 туров до окончания чемпионата обеспечила себе место в Лиге Чемпионов, а на данный момент является главным претендентом на серебро в Бундеслиге.





Лейпциг, казалось, вот-вот начнет сдавать и команда провела несколько неубедительных поединков, но в последних 4-х встречах, например, скромный клуб выиграл, упрочив вторую позицию – теперь Лейпциг опережает третью команду лиги на 6 очков, имея матч в запасе.





Шальке просто раздавлен после недавнего поражения в противостоянии с амстердамским Аяксом в ¼ финала Лиги Европы. Клуб из Гельзенкирхена уступил в первой встрече на выезде 2:0, но собрался с силами и выдал отличный матч дома, выигрывал по ходу поединка 3:0, только вот не удержал нужное преимущество, пропустив от соперника в заключительные минуты овертайма дважды. Можно говорить о том, что не хватило Шальке физики, а по поводу предстоящей встречи – наверняка хозяева не смогут действовать на пределе возможностей всю игру, сделав акцент на старт поединка. Второй тайм окажется за Лейпцигом.