Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (23.04.2017)

Ливерпуль примет Кристал Пэлас в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги. Совсем скоро развязка в чемпионате и для мерсисайдцев, в первую очередь, наступает важнейший период, который и предопределит положение в итоговой таблице.





На данный момент Ливерпуль располагается на третьей строчке, значительно отставая от Тоттенхэма и Челси, имеющих к тому же по поединку в запасе по сравнению с «красными». Меньше сыграли и преследователи Ливерпуля, а по совместительству конкуренты за место в топ-4 – Ман Сити, Манчестер Юнайтед и Арсенал.





Учитывая такое соседство, Ливерпуль не имеет права терять очки в матче с Кристал Пэлас, как и в следующих поединках. Вот только лондонцы находятся в хорошей форме, выиграв несколько встреч в чемпионате подряд, что позволяет им уверенно себя чувствовать на данный момент, а ведь несколько месяцев назад Кристал Пэлас был в зоне вылета.





Наверняка гости выйдут мотивированными на поле «Энфилда», а значит, легкой прогулки у Ливерпуля не получится, тем более команда Юргена Клоппа приучила уже терять очки против соперников из нижней части турнирной таблицы.