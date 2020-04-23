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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (23.04.2017)
Дата события: 23 апреля 18:30

Ливерпуль примет Кристал Пэлас в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги. Совсем скоро развязка в чемпионате и для мерсисайдцев, в первую очередь, наступает важнейший период, который и предопределит положение в итоговой таблице.


На данный момент Ливерпуль располагается на третьей строчке, значительно отставая от Тоттенхэма и Челси, имеющих к тому же по поединку в запасе по сравнению с «красными». Меньше сыграли и преследователи Ливерпуля, а по совместительству конкуренты за место в топ-4 – Ман Сити, Манчестер Юнайтед и Арсенал.


Учитывая такое соседство, Ливерпуль не имеет права терять очки в матче с Кристал Пэлас, как и в следующих поединках. Вот только лондонцы находятся в хорошей форме, выиграв несколько встреч в чемпионате подряд, что позволяет им уверенно себя чувствовать на данный момент, а ведь несколько месяцев назад Кристал Пэлас был в зоне вылета.


Наверняка гости выйдут мотивированными на поле «Энфилда», а значит, легкой прогулки у Ливерпуля не получится, тем более команда Юргена Клоппа приучила уже терять очки против соперников из нижней части турнирной таблицы.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Кристал Пэлас с форой +1,5» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы 1хбет.
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