Бернли – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (23.04.2017)

В 34-м туре английской Премьер-Лиги Бернли примет Манчестер Юнайтед. На протяжении всего сезона Бернли дома выглядел весьма уверенно, практически не теряя очков там, где этого нельзя было себе позволить. Но в последнее время статистика команды ухудшилась – она проиграла в родных стенах дважды подряд, в том числе в кубковой встрече клубу Линкольн Сити.





Что же касается Юнайтед, то «красные дьяволы» пробились в полуфинал Лиги Европы, оставив за бортом Андерлехт, хоть в основное время ни в одном их двух поединков не обыграв бельгийцев. Кроме того, Юнайтед находится в группе претендентов в борьбе за топ-4 по итогам чемпионата, занимая 5-ю строчку при наименьшем количестве проведенных матчей.





Конечно, победа в предстоящей встрече более важна для Манчестер Юнайтед, только вот манкунианцы выступят на выезде после тяжелой игры с Андерлехтом, которая продолжалась 120 минут и состоялась в прошлый четверг, то есть, совсем недавно. Тем более Бернли достаточно крепкий коллектив, жаждущий показать свою лучшую игру против гранда и добиться успеха. Предположим, что если Юнайтед и выиграет у Бернли, то в один мяч.