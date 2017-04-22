Челси – Тоттенхэм. Прогноз на матч (22.04.2017)

В полуфинальном матче Кубка ФА состоится лондонское дерби – Челси сыграет с Тоттенхэмом. Эти команды занимают в турнирной таблице английской Премьер-Лиги на данный момент 1-е и 2-е место соответственно, то есть противостояние можно назвать равным.





Вот и букмекеры не отдают ни одному из коллективов предпочтение, соответственно, занижен коэффициент на ничью в основное время. Тоттенхэм сейчас более стабилен – так, например, «шпоры» в 8-ми поединках подряд выиграли, а в предыдущих двух встречах чемпионата оказывались сильнее своих соперников (Уотфорд и Борнмут) со счетом 4:0.





Конечно, такого преимущества Тоттенхэму не добиться в матче с Челси, который хоть и уступил дважды в 4-х поединках, но продолжает оставаться главным претендентом на завоевания Кубка ФА, да и титула чемпиона Англии. «Синие» не так уж и плохи сейчас, хоть небольшой спад в некоторых встречах все-таки веден. Такая опытная команда, как Челси, умеет настраиваться на главные матчи, сейчас именно тот случай, когда необходимо выигрывать, чтобы еще и прибавить уверенности в своих силах.