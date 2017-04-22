ПСЖ – Монпелье. Прогноз на матч (22.04.2017)

ПСЖ примет Монпелье в матче 34-го тура французской Лиги 1. Парижане наконец-то догнали в турнирной таблице чемпионата лидирующий Монако, но лишь до тех пор, пока «монегаски» не провели свой отложенный поединок. Именно между этими двумя командами развернется борьба за трофей на финише сезона, причем перспективы столичного клуба вновь оказаться на первой ступени не такие уж и низкие, учитывая, что его соперник продолжает учувствовать в розыгрыше Лиги Чемпионов.





На несколько фронтов не приходится разрываться ПСЖ, вот он о выигрывает раз за разом в чемпионате, подбираясь уже к отметке 25-ти викторий. Меньше всех в лиге ПСЖ пропускает, возможно, сохранит свои ворота в неприкосновенности команда и против Монпелье, если сыграет прагматично.





Вот только такое развитие событий не слишком уж вероятно, учитывая, что в первом круге ПСЖ на выезде был деклассирован Монпелье 3:0, а значит, наверняка хочет взять уверенный реванш. ПСЖ пойдет большими силами вперед и не остановится, пока, например, не забьет Монпелье те же 3 мяча, рискуя, оголив тылы, пропустить от соперника, победившего в предыдущих двух встречах чемпионата со счетом 2:0.