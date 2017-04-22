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Фиорентина – Интер. Прогноз на матч (22.04.2017)
Дата события: 22 апреля 21:45

В 33-м туре итальянской Серии А Фиорентина примет Интер. Команды являются соседями в турнирной таблице, но преимущество миланского коллектива над представителями Флоренции по-прежнему довольно ощутимое – 4 очка. И это при том, что «черно-синие» в 4-х поединках подряд не могут выиграть, тогда как «фиалки» имели не так давно отличную победную серию, которая, впрочем, прервалась 9-го апреля.


Вряд ли Фиорентина может рассчитывать на итоговое место в зоне Лиги Европы, а вот Интер обязан быть мотивированным и надеяться на успех. Пока вакантные 4-е и 5-е места занимают Лацио и Аталанта, а вот миланские гранды рискуют провалить очередной сезон и остаться вовсе без еврокубков. В прошлом туре как раз-таки Милан с Интером в очной встрече разошлись миром 2:2, точнее сказать, «россо-нери» вырвали ничью, по ходу поединка уступая 2:0.


Предположим, что и сейчас Интер начнет мощно, если не отличившись в первом тайме, то, по крайней мере, в начале второго. Вообще букмекеры не отдают здесь предпочтение ни одной из команд, а значит, лучше в качестве варианта для ставки выбрать исходы на тоталы, чем угадывать победителя.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Интера больше 1» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Париматч.
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