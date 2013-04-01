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Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (22.04.2017)
Дата события: 22 апреля 19:30

Боруссия Менхенгладбах примет Боруссию Дортмунд в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Обе команды мотивированы в этой встрече, ведь для одних на кону Лига Европы, а для других Лига Чемпионов. Впрочем, Дортмунд наверняка уже обеспечил себе путевку в главный клубный турнир Европы, по крайней мере, в его квалификацию, на данный момент с уверенным преимуществом занимая 4-ю строчку в таблице чемпионата. Менхенгладбах же отстаёт от лидирующей шестерки на 2 очка, располагаясь на 9-м месте.


Конечно, Боруссия Дортмунд не находится в оптимальных кондициях, в последних четырех поединках уступив трижды. В том числе проиграла команда Томаса Тухеля накануне в ответной встрече Лиги Чемпионов Монако 3:1, а сам матч забрал у немецкого коллектива много сил. Возможно, именно это обстоятельство станет определяющим в поединке с Менхенгладбахом, который имеет опыт побед над Дортмундом.


Впрочем, предыдущий очные встречи уверенно оказывались за «желтой Боруссией». В первом круге дортмундцы деклассировали соперника 4:1, в прошлом сезоне обыграли Менхенгладбах на выезде 3:1, а на своем поле 4:0. Предположим, что и предстоящий матч окажется результативным.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Париматч.
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