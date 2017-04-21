Питтсбург – Коламбус. Прогноз на матч (21.04.2017)

Питтсбург примет Коламбус в 5-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. «Пингвины» уверенно лидируют в противостоянии со счетом 3:1, причем уступила команда в прошлом поединке – минимальное поражение 5:4.





Конечно, Питтбург намерен на своем льду закончить серию, все предпосылки сделать это есть. Пинвинз довольно уверенно обыграли соперника в стартовых встречах противостояния – 4:1 и 3:1, что позволяет и сейчас считать Питтсбург явным фаворитом. Букмекеры также предпочтение отдают хозяевам – коэффициент на их успех в основное время составляет примерно 1,90.





Предположим, что уже в первом периоде Питтсбург для себя создаст уверенное преимущество, реализовав несколько моментов. Коламбус не всегда хорош в атаке, а тем более ничего не создадут гости в стартовой 20-минутке предстоящего поединка, если «пингвины» будут мотивированы на протяжении всего игрового времени периода контролировать от А до Я ситуацию.





Скорее всего, Питтсбург в итоге забросит минимум три шайбы и станет победителем матча более чем уверенно, например, 3:1, а еще более вероятно 4:1.