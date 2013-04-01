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Лига Европы. Шальке - Аякс
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Начало 20 апреля 2017 в 22:00
Лига Европы. 1/4 финала. Второй матч. Шальке - Аякс онлайн
Europa League. 1/4 finals. Second match. Schalke04 - Ajax watch online
Смотреть онлайн Шальке - Аякс | Прямая видео трансляция матча Шальке - Аякс
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