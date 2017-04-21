Нанси – Марсель. Прогноз на матч (21.04.2017)

Нанси примет Марсель в матче 34-го тура французской Лиги 1. Команды расположились в противоположных частях турнирной таблицы, но, несмотря на это, букмекеры гранду отдают небольшое предпочтение, точнее сказать, коэффициенты должны были быть ниже на успех Марселя, как кажется.





Нанси не слишком здорово выступает в последнее время, если не учитывать поединок с Ренном, выигранный командой со счетом 3:0. На данный момент Нанси располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, то есть находится в шаге от зоны вылета. Победа помогла бы Нанси чувствовать себя уверенно, вот только надеяться на викторию не приходится, ведь в целом Марсель в неплохой форме, впрочем, не так давно он имел серию из трех ничьих подряд. Вследствие этого марсельцы в гонке за место в зоне Лиги Европы пропустил вперед Бордо, плюс Лион является конкурентом Марселя и он тоже выше.





Марселю необходимо побеждать, Нанси и такой опыт у команды есть. Например, в первом круге Олимпик разгромил дома соперника 3:0, если брать в учет только гостевые встречи, то в них Марсель 5 раз подряд оказывался сильнее, вряд ли сейчас произойдет по-другому.