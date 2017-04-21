Уфа – ЦСКА. Прогноз на матч (21.04.2017)

Уфа примет ЦСКА в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Дважды подряд «армейцы» сыграли вничью, из-за чего отстали от лидирующего московского Спартака уже на 10 очков, зато вышли вперед в противостоянии с питерским Зенитом.





Второе место по сегодняшней ситуации должно устроить ЦСКА, ведь таким образом команда пробьется в Лигу Чемпионов, точнее, будет участвовать в квалификации турнира. Победа в предстоящей встрече над Уфой является обязательным условием, тем более, как кажется, матч с представителем середины таблицы не должен оказаться для «армейцев» сложным. Уфа не слишком здорово проводит весеннюю часть сезона, вследствие чего команда опустилась на 7-ю строчку, хотя по-прежнему имеет шансы зацепиться за Лигу Европы.





Конечно, Уфу устроит в предстоящем матче ничья, а значит, команда изберёт оборонительную тактику. ЦСКА будет сложно отличиться в стартовые минуты встречи, но ближе к перерыву, а скорее уже во втором тайме, фаворит найдет лазейки для взятия ворот соперника, отличившись 1 или 2 раза. Именно такой вариант для ставки наиболее оптимальный, как и, в принципе, «низ».