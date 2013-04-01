Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (21.04.2017)

Динамо Киев примет донецкий Шахтер в рамках 26-го тура украинской Премьер-Лиги. В отличие от столичного клуба, «горняки» не выиграли в предыдущих 4-х встречах, потеряв очки в двух поединках. Тем самым Шахтер растерял свое огромное преимущество над главным конкурентом за трофей, но все равно отрыв донецкого коллектива от подопечных Сергея Реброва остается внушительным – 11 очков.





Шахтер, как ни парадоксально, является явным фаворитом предстоящей встречи, хотя Динамо, как кажется, находится в лучшей форме, нежели соперник. Киевляне более мотивированы, они сыграют дома, а значит, можно воспользоваться такими котировками букмекерских контор и сделать ставку на победу Динамо.





И все-таки не мешало бы подстраховаться, ведь Шахтер в очных поединках с Динамо последнего времени действовал неплохо, например, «горняки» выиграли в декабре, а в мае прошлого года разгромили «динамовцев» 3:0. Предположим, что в поединке все-таки победитель не будет выявлен, тем более ничейный исход устроит донецкий клуб. Прогноз – результативная ничья, например, 1:1 или 2:2. Кстати, в прошлый раз команды сыграли 4:3, то есть, и сейчас обилие голов стоит ожидать.