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Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (21.04.2017)
Дата события: 21 апреля 20:00

Динамо Киев примет донецкий Шахтер в рамках 26-го тура украинской Премьер-Лиги. В отличие от столичного клуба, «горняки» не выиграли в предыдущих 4-х встречах, потеряв очки в двух поединках. Тем самым Шахтер растерял свое огромное преимущество над главным конкурентом за трофей, но все равно отрыв донецкого коллектива от подопечных Сергея Реброва остается внушительным – 11 очков.


Шахтер, как ни парадоксально, является явным фаворитом предстоящей встречи, хотя Динамо, как кажется, находится в лучшей форме, нежели соперник. Киевляне более мотивированы, они сыграют дома, а значит, можно воспользоваться такими котировками букмекерских контор и сделать ставку на победу Динамо.


И все-таки не мешало бы подстраховаться, ведь Шахтер в очных поединках с Динамо последнего времени действовал неплохо, например, «горняки» выиграли в декабре, а в мае прошлого года разгромили «динамовцев» 3:0. Предположим, что в поединке все-таки победитель не будет выявлен, тем более ничейный исход устроит донецкий клуб. Прогноз – результативная ничья, например, 1:1 или 2:2. Кстати, в прошлый раз команды сыграли 4:3, то есть, и сейчас обилие голов стоит ожидать.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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