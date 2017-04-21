Севилья – Гранада. Прогноз на матч (21.04.2017)

Севилья примет Гранаду в рамках 33-го тура испанской Примеры. Хозяева предстоящей встречи имеют запредельную мотивацию, так как команды является претендентом на место в Лиге Чемпионов. Конечно, Севилье хотелось бы занять по итогам сезона третье место в турнирной таблице, но для этого придётся постараться и опередить Атлетико Мадрид, который на данный момент впереди севильцев на три очка.





Гранада в гостевом поединке не выглядит претендентом даже на ничью, учитывая, что Севилья на своем поле против таких соперников выступает более чем уверенно. На данный момент Гранада располагается на 19-м месте в таблице, являясь аутсайдером чемпионата. Наверняка команда покинет элиту, если не случиться чудо. Гранаде нужно прибавлять при игре в обороне, да и в атаке у команды есть проблемы – вторая худшая результативность лиги.





Отметим, что в прошлый раз Гранаде удалось, казалось бы, невозможное – команда в гостях разгромила Севилью 4:1. В следующей встрече, только уже домашней для себя, Гранада вновь праздновала успех – виктория 2:1 в декабре прошлого года. Конечно, Севилья теперь намерена взять реванш, предположим, что фаворит с разницей в 2-3 мяча деклассирует соперника.