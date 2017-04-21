Кельн – Хоффенхайм. Прогноз на матч (21.04.2017)

Кельн примет Хоффенхайм в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Команды расположились в верхней части турнирной таблицы, с той лишь разницей, что гости ведут борьбу за Лигу Чемпионов, а хозяева за Лигу Европы.





У Хоффенхайма отличные шансы занять по итогам чемпионата 3-ю, а в крайнем случае 4-ю строчку, ведь команда всего лишь трижды в сезоне проиграла, демонстрирует стабильность, ну и, конечно, имеет преимущество над конкурентами. В активе Хоффенхайма 54 очка, тогда как у Боруссии Дортмунд 53 пункта, а у Герты 43 бала.





Кельн был вытеснен Фрайбургом из зоны Лиги Европы, уступив в двух поединках подряд. Учитывая форму «козлов», им очень сложно будет добиться положительного для себя результата, тем более и единственная очная встреча этого сезона принесла успех Хоффенхайму, который разгромил Кельн 4:0.





Если говорить только о матчах на поле Кельна, то здесь у хозяев есть преимущество, только виктории команды нельзя назвать уверенными. Например, в прошлый раз, а именно в октябре 2016-го года Кельн оказался сильнее Хоффенхайма только в дополнительное время (кубковая победа Кельна 2:1).