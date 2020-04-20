Панатинаикос – Фенербахче. Прогноз на матч (20.04.2017)

В плей-офф Евролиги Панатинаикос во втором матче серии примет Фенербахче. Первая встреча в Греции неожиданно уверенно оказалась за гостями, которые считались аутсайдерами поединка. Преимущество Фенербахче составило 13 очков, причем турки до большого перерыва выглядели очень плохо, проиграв первую половину матча 42:28.





В предстоящей встрече букмекеры снова на стороне Панатинаикоса, который не имеет права на своей площадке оступиться. Предположим, что греки начнут мощно, как и двумя днями ранее, но не упустят инициативу, сыграв во второй половине более прагматично, не форсируя темп игры.





Фенербахче знает в каком стиле действует соперник, а значит, во что бы то ни стало постарается не позволить Панатинаикосу выиграть с итоге стартовые 20 минут. Учитывая это, можно здесь предполагать небольшое количество набранных очков, хоть есть риск проиграть ставку на тотал меньше, если поединок перейдет в овертайм, что весьма вероятно. Прогноз – встреча завершится со счетом 72:70, вот только не рискнем предугадать победителя матча.