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Панатинаикос – Фенербахче. Прогноз на матч (20.04.2017)
Дата события: 20 апреля 21:00

В плей-офф Евролиги Панатинаикос во втором матче серии примет Фенербахче. Первая встреча в Греции неожиданно уверенно оказалась за гостями, которые считались аутсайдерами поединка. Преимущество Фенербахче составило 13 очков, причем турки до большого перерыва выглядели очень плохо, проиграв первую половину матча 42:28.


В предстоящей встрече букмекеры снова на стороне Панатинаикоса, который не имеет права на своей площадке оступиться. Предположим, что греки начнут мощно, как и двумя днями ранее, но не упустят инициативу, сыграв во второй половине более прагматично, не форсируя темп игры.


Фенербахче знает в каком стиле действует соперник, а значит, во что бы то ни стало постарается не позволить Панатинаикосу выиграть с итоге стартовые 20 минут. Учитывая это, можно здесь предполагать небольшое количество набранных очков, хоть есть риск проиграть ставку на тотал меньше, если поединок перейдет в овертайм, что весьма вероятно. Прогноз – встреча завершится со счетом 72:70, вот только не рискнем предугадать победителя матча.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 144,5» за высокий коэффициент 1,88 от букмекерской конторы 1хбет.
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