16:39 (+3) 19 April 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Торонто – Вашингтон. Прогноз на матч (20.04.2017)
Дата события: 20 апреля 02:00

Торонто примет Вашингтон в 4-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. На данный момент Торонто впереди со счетом 2:1, выиграв две предыдущие встречи в овертайме. Кстати, первый поединок также затянулся, но в нем более успешным оказались Кэпиталз.


Вашингтон не имеет права в очередной встрече уступить, тем самым оказаться в шаге от вылета. Кэпиталз ведь считались фаворитом не только в противостоянии, но и одними из претендентов на победу в турнире. Команда моментами демонстрирует отличную игру, вот только против Торонто это случается не так уж и часто.


Предположим, что в 4-м матче Вашингтон все-таки реабилитируется, хотя победить на выезде будет достаточно сложно. Многое зависит от первого периода, ведь если в нем гости создадут для себя преимущество в счете, то вовсе по итогам поединка могут оказаться победителями разгромно.


Что касается варианта для ставки, то отдадим предпочтение исходу на заброшенные шайбы Торонто, которых должно оказаться меньше 4-х, как и в предыдущих 3-х встречах, несмотря даже на две виктории.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал заброшенных шайб Торонто меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100