Торонто – Вашингтон. Прогноз на матч (20.04.2017)

Торонто примет Вашингтон в 4-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. На данный момент Торонто впереди со счетом 2:1, выиграв две предыдущие встречи в овертайме. Кстати, первый поединок также затянулся, но в нем более успешным оказались Кэпиталз.





Вашингтон не имеет права в очередной встрече уступить, тем самым оказаться в шаге от вылета. Кэпиталз ведь считались фаворитом не только в противостоянии, но и одними из претендентов на победу в турнире. Команда моментами демонстрирует отличную игру, вот только против Торонто это случается не так уж и часто.





Предположим, что в 4-м матче Вашингтон все-таки реабилитируется, хотя победить на выезде будет достаточно сложно. Многое зависит от первого периода, ведь если в нем гости создадут для себя преимущество в счете, то вовсе по итогам поединка могут оказаться победителями разгромно.





Что касается варианта для ставки, то отдадим предпочтение исходу на заброшенные шайбы Торонто, которых должно оказаться меньше 4-х, как и в предыдущих 3-х встречах, несмотря даже на две виктории.