Шальке – Аякс. Прогноз на матч (20.04.2017)

Шальке примет Аякс в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. Первая встреча в Амстердаме завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0, что оставляет минимальные шансы немецкому коллективу на продолжение борьбы в турнире.





На своем поле Шальке необходимо забивать минимум два мяча, но не это главная сложность. Клуб из Гельзенкирхена зачастую испытывает проблемы в обороне, то есть, они рискуют пропустить и в предстоящей встрече, что категорически нельзя делать, ведь на выезде Шальке не отличился.





Немецкий коллектив считается фаворитом предстоящего поединка, но не противостояния в целом. Предположим, что Шальке добьется успеха, выиграв матч минимально, хоть этого и не хватит для итогового успеха. Немцы наверняка мощно начнут, прижав соперника к своим воротам, возможно, на перерыв команды уйдут при счете 1:0 в пользу фаворита. Вот только приумножить преимущество Шальке будет сложно, так как команда пойдет большими силами вперед и нарвется на контратаку, а Аякс умеет действовать от соперника, реализуя моменты с высоким процентом.