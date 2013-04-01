Манчестер Юнайтед – Андерлехт. Прогноз на матч (20.04.2017)

Манчестер Юнайтед примет Андерлехт в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. «Красные дьяволы» намерились стать победителем турнира, благодаря чему обеспечить свое участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон, через чемпионат ведь у команды не факт, что это получится.





Все предпосылки к тому, что Юнайтед доберется как минимум до полуфинала есть. В первой встрече с Андерлехтом команда Жозе Моуриньо на выезде сыграла 1:1, то есть, не уступила, отличившись. Теперь Юнайтед может действовать дома в удобной для себя манере, предположим, что именно это обстоятельство станет определяющим в поединке.





На «Олд Траффорд» Манчестер Юнайтед, конечно, завладеет преимуществом в стартовой 45-минутке, возможно, отличится сразу же, далее игра пойдет во многом скучная, если хозяева выберут прагматизм. Андерлехт способен создавать моменты, только вот вряд ли их будет в достаточном количестве, чтобы отличиться против Юнайтед дважды, а если честно, то и на один гол Андерлехту придется наиграть. Прогноз – Юнайтед окажется сильнее в первом тайме и матче, итоговое преимущество «красных дьяволов» составит 2 мяча.