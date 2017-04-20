Генк – Сельта. Прогноз на матч (20.04.2017)

Генк примет Сельту в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. На своем поле галисийцы выиграли 3:2, что нельзя назвать идеальным результатом для клуба из Виго. Сельта пропустила дважды, а значит, с высокой долей вероятности любое поражение в гостях окажется для команды фатальным.





При этом Сельта не считается аутсайдером предстоящей встречи, да и Генк не выглядит уж очень мощно. Да, в Чемпионате Бельгии в последнее время команда демонстрирует отличную игру, вот только соперник все-таки более серьезного уровня, чем в Высшем дивизионе, тем более галисийцы мотивированы выиграть Лигу Европы, имея все необходимое для этого.





Предположим, что на выезде Сельта не станет отсиживаться в обороне, оберегая победный для себя результат. Клуб из Виго постарается отличиться первым, ведь только после этого команда будет чувствовать себя уверенно. Скорее всего, Генк не выдержит напора гостей и пропустит, но и сами бельгийцы обязаны отличиться, учитывая не самую надежную зачастую игру Сельты в обороне. Прогноз – гости выиграет первый тайм, сам же поединок завершится вничью.