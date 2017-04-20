Бешикташ – Лион. Прогноз на матч (20.04.2017)

Бешикташ примет Лион в ответном матче ¼ финала Лиги Европы. На своем поле французский клуб выиграл 2:1, что устроило Лион, но все же такой результат нельзя назвать для команды идеальным. В Турции Бешикташ является фаворитом, а для итогового успеха гранду достаточно выиграть 1:0.





Вот только Бешикташ имеет некоторые проблемы с составом. Так, например, в поединке с Лионом не сыграет Родольфо, Тосун, Эркин и Куарежма, без которых шансы гостей выйти в полуфинал, конечно, выглядят более высокими.





Предположим, что Бешикташ на правах хозяина более мощно начнет поединок, возможно, прижмет соперника к своим воротам, но на протяжении значительного времени владеть инициативой у Бешикташа не получится. За Лионом должна оказаться концовка первого тайма и промежуток с 60-й по 75-ю минуту, скорее всего, гости не проиграют Бешикташу с разницей более чем 1 мяч. Если выбирать вариант для ставки, то хочется остановится на исходе «Бешикташ выиграет в 1 мяч или будет зафиксирована ничья» - пусть он и рискованный, но может оказаться оправданным.