Коламбус – Питтсбург. Прогноз на матч (19.04.2017)

Коламбус примет Питтсбург в 4-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Противостояние может завершится, если «пингвины» в предстоящей встрече вновь окажутся сильнее. Напомним, что Пингвинз выиграли в прошлых трех поединках, причем каждый раз Питтсбург забрасывал минимум 3 шайбы.





Прошлая игра оказалась самой сложной для Питтсбурга, но этого и стоило предполагать, ведь поединок прошел на льду Коламбуса – хозяева сопротивлялись, но не выдержали напора соперника, уступив Питтсбургу в овертайме.





Высокая вероятность того, что вновь дело дойдет до овертайма, в котором, конечно, Питтсбург не выглядит аутсайдером. А значит, Коламбус постарается сделать все возможное, чтобы решить исход встречи в свою пользу по итогам основного времени. Для этого хозяевам нужно создавать преимущество в стартовых периодах, предположим, что Коламбусу удастся уйти в отрыв и в итоге выиграть. Прогноз – матч не окажется уж слишком результативном, но его победитель, Коламбус, забросит две, а скорее три шайбы, как и накануне.