Рейнджерс – Монреаль. Прогноз на матч (19.04.2017)

Рейнджерс примут Монреаль в 4-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Канадский клуб ведет в противостоянии 2:1, имея неплохие шансы увеличить свое преимущество в предстоящей встрече, несмотря на гостевой статус поединка.





Монреаль, кстати, уступил сопернику в стартовом матче серии, который, кстати, был домашним для команды – 2:0. Но затем Канидиенс с трудом переиграли Рейнджерс во втором поединке, что кардинальным образом должно было сказаться на дальнейшем ходе противостояния. Так оно и вышло – Монреаль выиграл в третьем матче в гостях 3:1, предположим, что подобным образом завершится и предстоящая встреча.





Представителей Нью-Йорка, конечно, списывать со счетов рано. Рейнджерс придется рисковать, а значит, с высокой долей вероятности они сыграют результативно. Стоит здесь ожидать 5 или 6 заброшенных шайб, вполне вероятно, что распределены они будут примерно поровну. То есть, если ставить на победителя встречи, то лучше выбирать исход с овертаймом, минуя варианты на основное время.