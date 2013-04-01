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Монако – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (19.04.2017)
Дата события: 19 апреля 21:45

Монако примет Боруссию Дортмунд в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов. Первый поединок завершился результативно и не в пользу номинального фаворита – Боруссия на своем поле уступила 3:2. В предстоящей встрече немецкому клубу придется очень постараться, чтобы добиться итогового успеха, мало будет мощно отыграть в атаке, нужно еще надежно выглядеть в обороне.


А у Дортмунда есть проблемы, в том числе и в защитных редутах. В поединке с Боруссией не сыграет Марк Бартра, который по праву считается основном оборонцем команды. Без него пострадает и атакующая мощь, ведь испанец здорово действует на втором этаже, да и высоких игроков у Боруссии не так много.


Предположим, что Монако начнет встречу осторожно, опасаясь пропустить в стартовые минуты. Ближе к середине перового тайма, а скорее уже в конце 45-минтуки, игра станет более интересной с точки зрения болельщиков, именно в промежуток с 30-й по 60-ю минуты стоит ожидать забитых мячей. Многие предполагают здесь итоговой «верх», но все же выберем другой исход как основной для ставки.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал голов в промежуток с 30-й по 60-ю минуту» за высокий коэффициент 1,67 от букмекерской конторы Париматч.
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