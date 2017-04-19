10:08 (+3) 18 April 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Барселона – Ювентус. Прогноз на матч (19.04.2017)
Дата события: 19 апреля 21:45

Барселона примет Ювентус в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов. Первая встреча в Турине завершилась разгромной победой итальянского клуба с сухим счетом (3:0), но и на прошлой стадии турнира каталонцы уступили на выезде с большой разницей, а именно 4 мяча, вот только на «Камп Ноу» смогли отквитаться по-полной.


Ювентус, как кажется, должен продемонстрировать более уверенную игру, чем ПСЖ в гостевом поединке. Туринцы отлично в нынешнем сезоне, как, впрочем, и в прошлых, выглядят в обороне, нельзя не отметить и результативность команды.


«Старой синьоре» достаточно забить, чтобы чувствовать себя уверенно. Хотя и так гости наверняка полностью не отдадут инициативу Барселоне, как сделал это ПСЖ, а значит, и такого давления «сине-гранатовые» не окажут на оборону Ювентуса, а сами итальянцы отнесутся к своим моментам более профессионально.


Предположим, что в первом тайме голов будет забито мало (если будут забиты вообще), то есть, меньше двух. Ближе к перерыву стоит ожидать единственный мяч в стартовой 45-минтуке, точнее опасные моменты, которые могут привести к взятию ворот.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100