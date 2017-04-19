Барселона – Ювентус. Прогноз на матч (19.04.2017)

Барселона примет Ювентус в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов. Первая встреча в Турине завершилась разгромной победой итальянского клуба с сухим счетом (3:0), но и на прошлой стадии турнира каталонцы уступили на выезде с большой разницей, а именно 4 мяча, вот только на «Камп Ноу» смогли отквитаться по-полной.





Ювентус, как кажется, должен продемонстрировать более уверенную игру, чем ПСЖ в гостевом поединке. Туринцы отлично в нынешнем сезоне, как, впрочем, и в прошлых, выглядят в обороне, нельзя не отметить и результативность команды.





«Старой синьоре» достаточно забить, чтобы чувствовать себя уверенно. Хотя и так гости наверняка полностью не отдадут инициативу Барселоне, как сделал это ПСЖ, а значит, и такого давления «сине-гранатовые» не окажут на оборону Ювентуса, а сами итальянцы отнесутся к своим моментам более профессионально.





Предположим, что в первом тайме голов будет забито мало (если будут забиты вообще), то есть, меньше двух. Ближе к перерыву стоит ожидать единственный мяч в стартовой 45-минтуке, точнее опасные моменты, которые могут привести к взятию ворот.