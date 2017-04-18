Торонто – Вашингтон. Прогноз на матч (18.04.2017)

Торонто примет Вашингтон в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Неожиданно завершился второй поединок команд в противостоянии, ведь Кэпиталз, будучи явными фаворитами встречи, на своем льду уступили канадцам, пусть и уже в овертайме.





Первый матч, кстати, также был довольно равным, но менее результативным – Вашингтон опять-таки в овертайме оказался сильнее (3:2). Такая статистика дает повод предполагать упорную борьбу уже на льду Торонто, не факт, что победитель предстоящей встречи будет выявлен в оснвоное время. Букмекеры предпочтение отдают гостям, которые все-таки незапланированно уступили дома, а значит, во что бы то ни стало постараются вырвать викторию в Торонто.





Предположим, что Вашингтону удастся это сделать, если столичный клуб результативно отыграет в стартовом периоде, ну или, по крайней мере, не уступит в первой 20-минутке. Скорее всего, Торонто не станет действовать опрометчиво, а значит, и обилия заброшенных шайб от хозяев, например, в первую половину игры не стоит ожидать.