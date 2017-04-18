Бостон – Оттава. Прогноз на матч (18.04.2017)

Бостон примет Оттаву в рамках 1/8 финала Национальной хоккейной лиги. Это третий поединок противостояния команд – на данный момент в серии ничья 1:1. Конечно, Бостон пока устраивает все, хотя Брюинз, в принципе, могли рассчитывать на две виктории в двух поединках, но уступили накануне сопернику, действующего на своём льду, в овертайме.





Дома у Бостона высокие шансы уйти в отрыв от Оттавы, выиграв второй матч серии, а после и третий. Такое развитие событий наиболее ожидаемо, котировки букмекеров об этом свидетельствуют. Вопрос можно поставить так – выиграет ли Бостон оба матча уверенно, либо в одном из поединков испытает трудности?





Скорее всего, в предстоящей встрече Брюинз окажутся сильнее с разницей в две, а может и три шайбы. Для этого хозяевам необходимо мощно начать и уйти на первый перерыв победителем. Если так случиться, что стартовая 20-минутка окажется результативной, то и следующие периоды наверняка порадуют заброшенными шайбами. Прогноз – тотал больше 4,5» во встрече будет пробит, а фаворит реализует 3-4 момента.