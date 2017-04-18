Мец – ПСЖ. Прогноз на матч (18.04.2017)

Мец примет ПСЖ в матче 31-го тура французской Лиги 1. Действующий чемпион на протяжении уже долгого времени не теряет очков, но так и не сумел приблизиться в гонке за трофей к лидирующему Монако, который также не ошибается.





В предстоящей встрече виктория парижан более чем очевидна, ведь сыграет против ПСЖ не самый сильный по имени соперник, который ко всему прочему располагается внизу турнирной таблицы. Мец рискует покинуть элиту, но пока шансы команды остаться в Лиге 1 весьма высокие, учитывая, что она 15-я и опережает 18-й Лорьян на 5 пунктов.





В предыдущих трех очных встречах ПСЖ обыгрывал Мец с разницей минимум 2 мяча, а последние два матча уже этого сезона принесли успех гранду с сухим счетом – 2:0 и 3:0. Скорее всего, ПСЖ снова здорово отыграет в обороне, но не это станет залогом успеха – парижане вряд ли не забьют сопернику меньше двух и даже трех мячей, особенно, если поймают кураж. Предположим, что поединок окажется результативным, как минимум «верх» в нем будет пробит, а ставку хочется сделать на более высокий тотал.