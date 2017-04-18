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Реал Мадрид – Бавария. Прогноз на матч (18.04.2017)
Дата события: 18 апреля 21:45

Мадридский Реал примет мюнхенскую Баварию в ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов. В первой встрече действующие обладатели трофея сумели одержать важнейшую победу на выезде, отличившись 2 раза, что делает шансы Реала на выход в полуфинал почти восьмидесятипроцентными.


Стоит отметить, что на «Альянц Арене» баварцы выглядели неплохо в стартовой 45-минутке, выиграв ее и не реализовав пенальти. После перерыва Реал сумел сразу же отличиться, чем переломил ход встречи. Немаловажную роль сыграло удаление у Баварии – Реал дожал в итоге соперника, хоть и не забил три раза, имея моменты.


На «Сантьяго Бернабеу» Бавария рассчитывает на своего лучшего бомбардира Роберта Левандовски, который не принял участие в домашней встрече. С ним у немецкого клуба куда больше шансов отыграть результативно против Реала, пусть и не его поле. Предположим, что Бавария отличится 1, а скорее 2 раза, чего, впрочем, не хватит для итогового успеха.

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