Лестер – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (18.04.2017)

В ответном матче ¼ финала Лиги Чемпионов английский Лестер примет испанский Атлетико. В первой встрече в Мадриде «матрасники» оказались сильнее «лис» со счетом 1:0, что оставляет шансы представителям Туманного Альбиона на продолжение борьбы в турнире.





В 1/8 финала Лестер также уступил в первом поединке испанскому коллективу, Севилье, с той лишь разницей, что сумел забить в гостях. То есть, дома им оставалось выиграть с сухим счетом, что и произошло – Лестер оказался сильнее 2:0. Подобный результат сложно ожидать в матче с Атлетико, разве что сами «матрасники» выиграют 2:0.





Предположим, что матч не окажется результативным, учитывая, что Атлетико нулевая ничья полностью устраивает. Конечно, испанцы рассчитывают на 1 мяч в поединке, который наверняка при любой манере игры соперника, принесет гостям успех в противостоянии.





В качестве же прогноза хотелось бы выделить исходы на второй тайм, так как стартовая 45-минутка не обещает стать очень интересной. Возможно, что после перерыва Атлетико забьет, таким образом Лестру придется раскрываться, да и в любом случае хозяева рискнут, будь счет 0:0 или 1:1 до 60-й минуты.