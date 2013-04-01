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ЧМ 2018 - Квалификация. Словения - Шотландия

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Словения vs Шотландия
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Начало 8 октября 2017 в 19:00
ЧМ 2018 - Квалификация. Европа. Словения - Шотландия онлайн
World Cup 2018 - Qualifying. Europe. Slovenia - Scotland watch online
Смотреть онлайн Словения - Шотландия | Прямая видео трансляция матча Словения - Шотландия

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