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Андерлехт – Зенит. Прогноз на матч (16.02.2017)
Дата события: 16 февраля 22:05

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Андерлехт примет Зенит. Питерцы котируются выше своего соперника и являются фаворитом предстоящей встречи, хотя и не таким явным, как было бы, например, сыграв бы команды осенью.


А все потому, что Зенит давно не проводил официальных матчей, тогда как Андерлехт каждую неделю сражается в Чемпионате Бельгии, где, кстати, на данный момент делит первую позицию с Брюгге. Конечно, и в Европе Андерлехт хочет показать себя, а это возможно только в случае выхода команды в следующую стадию турнира, вряд ли, уступив в противостоянии с Зенитом, кто-то запомнит бельгийцев.


Зенит здорово выглядел на групповой стадии Лиги Европы, особенно поражая своей мощной атакой. Если питерцы сохранили былой запал, то непременно забьют в предстоящем гостевом поединке, тем самым значительно повысив шансы на успех в противостоянии. Предположим, что Зенит будет владеть на протяжении, по крайней мере, половины игрового времени инициативой, а отличится примерно в середине матча. В 2012-м команды сошлись на групповой стадии Лиги Чемпионов, обменявшись домашними викториями 1:0, скорее всего, сейчас произойдет строго наоборот – прогноз викторию гостей 0:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Зенита больше 0,5» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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