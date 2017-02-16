Андерлехт – Зенит. Прогноз на матч (16.02.2017)

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Андерлехт примет Зенит. Питерцы котируются выше своего соперника и являются фаворитом предстоящей встречи, хотя и не таким явным, как было бы, например, сыграв бы команды осенью.





А все потому, что Зенит давно не проводил официальных матчей, тогда как Андерлехт каждую неделю сражается в Чемпионате Бельгии, где, кстати, на данный момент делит первую позицию с Брюгге. Конечно, и в Европе Андерлехт хочет показать себя, а это возможно только в случае выхода команды в следующую стадию турнира, вряд ли, уступив в противостоянии с Зенитом, кто-то запомнит бельгийцев.





Зенит здорово выглядел на групповой стадии Лиги Европы, особенно поражая своей мощной атакой. Если питерцы сохранили былой запал, то непременно забьют в предстоящем гостевом поединке, тем самым значительно повысив шансы на успех в противостоянии. Предположим, что Зенит будет владеть на протяжении, по крайней мере, половины игрового времени инициативой, а отличится примерно в середине матча. В 2012-м команды сошлись на групповой стадии Лиги Чемпионов, обменявшись домашними викториями 1:0, скорее всего, сейчас произойдет строго наоборот – прогноз викторию гостей 0:1.