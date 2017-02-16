Сельта – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (16.02.2017)

Сельта примет донецкий Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Горняки» котируются выше соперника, но не являются фаворитами в предстоящей встрече, гостевой для себя. И не только место проведения поединка повлияло на котировки, а еще и то обстоятельство, что Шахтер долгое время не имел практики официальных матчей, тогда как для Сельты сезон в самом разгаре.





Галисийцы продолжают бороться за топ-6 испанской Примеры, но пока на 6 очков отстают в таблице от группы лидеров, впрочем, имея матч в запасе. В Кубке Короля Сельта дошла до полуфинала, выбив сам мадридский Реал, но довольно неожиданно в шаге от финала клуб из Виго остановил скромный Алавес.





Сельта имеет запредельную мотивацию, ведь показать себя в Испании команда уже успела, а вот в Европе нет. Важно дома добиться успеха, предположим, что если так случится, то матч получится результативным.





Но ведь и Шахтер далеко не подарок, хотя дончане сейчас наверняка не в лучшем состоянии. Гости обязательно хотя бы что-то продемонстрируют в атаке, скорее всего забьют, тем самым значительно повысив шансы на успех в противостоянии. Именно с учетом такого предположения и ставка.