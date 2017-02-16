Ростов – Спарта Прага. Прогноз на матч (16.02.2017)

В первом матче стадии 1/16 финала Лиги Европы Ростов примет пражскую Спарту. Ростовчане впервые учувствуют в плей-офф еврокубка, но от этого шансы команды продвинуться дальше по турнирной сетке не кажутся менее высокими. Другое дело, что Ростову достался не самый простой соперник, который, впрочем, не имел долгое время игровой практики, как и сам Ростов.





В противостоянии букмекеры отдают предпочтение бывшему участнику Лиги Чемпионов, обыгравшему на групповой стадии, например, мюнхенскую Баварию и не позволив взять верх в обеих встречах главному своему конкуренту за итоговое третье место - ПСВ.





Ростов умеет действовать на результат, что команда уже не раз доказывала. Положительным исходом в предстоящем матче для хозяев станет минимальная виктория с сухим счетом, а значит, ростовчане сыграют как можно строже в обороне, точечно выходя в атаки не слишком большими силами. Такая тактика даст плоды ближе к перерыву или уже во второй половине поединка, стартовая же 30-минутка наверняка не порадует забитыми мячами.