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Краснодар – Фенербахче. Прогноз на матч (16.02.2017)
Дата события: 16 февраля 18:00

Краснодар примет Фенербахче в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Это первый матч краснодарцев в 2017-м году, что, конечно, обязано было повлиять на котировки букмекерских контор. Несмотря на домашний статус поединка, Краснодар не является явным его фаворитом – все-таки игровой тонус имеет огромное значение, а у хозяев он сейчас отсутствует.


Зачастую российские команды если и добираются до стадии плей-офф еврокубков, то вылетают сразу же, не лучшим образом проводя стартовые встречи. Конечно, Краснодар готовился к Фенербахче и у него было очень много времени разобрать все аспекты игры соперника, но не факт, что это даст плоды.


В гостевом матче Фенербахче достаточно забить, чтобы довольно комфортно себя чувствовать перед ответным матчем в Турции. Даже если Фенербахче проиграет минимально, отличившись, такой исход его устроит, справедливости ради отметим, что не против счета 2:1 в свою пользу, например, будет и Краснодар. Именно поэтому подобный результат наиболее ожидаем.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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