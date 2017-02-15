Слован – Медвешчак. Прогноз на матч (15.02.2017)

Слован Братислава примет Медвешчак Загреб в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это противостояние соседей по турнирной таблице, но никак не равных по силе команд. Слован набрал в 58-ми поединках на 12 очков больше соперника и жаждет увеличить отрыв, хоть в плей-офф словаки все равно уже не попадут.





Для Слована важно перед завершением сезона лишний раз порадовать своих болельщиков, тем более обыграв принципиального соперника из Загреба, взяв реванш за гостевое фиаско в сентябре – 6:0. Именно Слован в предстоящем матче явный фаворит, ничего, кроме как уверенной виктории хозяев здесь ожидать не приходится.





Медвешчак проиграл в 6-ти встречах подряд, откровенно слабо действуя в обороне. Например, от Витязя дома хорваты пропустили 5 шайб, ярославский Локомотив поразил ворота Медвешчака 7 раз, динамовцы Москвы отличились 6 раз. Предположим, что и Слован сыграет результативно.