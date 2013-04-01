Трактор – Металлург Магнитогорск. Прогноз на матч (15.02.2017)

Трактор примет магнитогорский Металлург в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе команды гарантировали свое участие в плей-офф, причем гости предстоящего поединка при любом раскладе останутся на итоговой первой позиции в таблице Восточной конференции.





Металлург вполне может себе позволить проиграть, но ранее команда побеждала, хотя и не имела значимой мотивации. Наверняка предстоящая встреча не станет исключением – магнитогорский коллектив сыграет с полной самоотдачей и выиграет. Отсюда и котировки букмекерских контор, которые отдают предпочтение «металлургам», несмотря на гостевой статус матча для них.





В сентябре на своем льду Трактор обыграл Металлург 5:3, но уступил в октябре в Магнитогорске 4:3, скорее всего, и сейчас поединок окажется результативным, исход же противостояния предугадать сложнее.