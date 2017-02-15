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Бавария – Арсенал. Прогноз на матч (15.02.2017)
Дата события: 15 февраля 21:45

Бавария примет Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мюнхенцы явные фаворит как отдельно взятого поединка, так и противостояния в целом, что логично, учитывая статистику очных встреч команд до этого.


За последние 4 года Бавария провела против Арсенала 6 поединков, в трех оказавшись сильнее при двух поражениях и ничье. Виктории баварцев были намного ценнее, так, например, немецкий коллектив три года назад разобрался с Арсеналом в Лондоне в первом матче этой же стадии турнира 3:1, тем самым минимизировав шансы англичан на выход в четвертьфинал. В ответной встрече Бавария действовала с большим запасом, и даже уступив 2:0, довольно уверенно прошла Арсенал.


В следующем сезоне в 1/8 финала Бавария снова одолела Арсенал и снова с разницей в 2 мяча на выезде – 2:0. Вот только после мюнхенцы на своем поле не позволили себя обыграть «канонирам» - ничья 1:1, причем на заключительной минуте матча Бавария не реализовала пенальти, лишившись очередной победы. Ну а предыдущее противостояние команд в прошлом сезоне произошло на групповой стадии – Арсенал взял в некотором роде мини-реванш, дома победив 2:0, но уже через месяц в Мюнхене был деклассирован 5:1, что, конечно, свидетельствует о силе гранда немецкого футбола. Невзирая на текущую форму, которая, сопоставима по большому счету, здесь предпочтение стоит отдать Баварии, тем более она проведет домашний поединок.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Баварии» за коэффициент 1,55 от букмекерской конторы 1хбет.
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