Бавария – Арсенал. Прогноз на матч (15.02.2017)

Бавария примет Арсенал в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Мюнхенцы явные фаворит как отдельно взятого поединка, так и противостояния в целом, что логично, учитывая статистику очных встреч команд до этого.





За последние 4 года Бавария провела против Арсенала 6 поединков, в трех оказавшись сильнее при двух поражениях и ничье. Виктории баварцев были намного ценнее, так, например, немецкий коллектив три года назад разобрался с Арсеналом в Лондоне в первом матче этой же стадии турнира 3:1, тем самым минимизировав шансы англичан на выход в четвертьфинал. В ответной встрече Бавария действовала с большим запасом, и даже уступив 2:0, довольно уверенно прошла Арсенал.





В следующем сезоне в 1/8 финала Бавария снова одолела Арсенал и снова с разницей в 2 мяча на выезде – 2:0. Вот только после мюнхенцы на своем поле не позволили себя обыграть «канонирам» - ничья 1:1, причем на заключительной минуте матча Бавария не реализовала пенальти, лишившись очередной победы. Ну а предыдущее противостояние команд в прошлом сезоне произошло на групповой стадии – Арсенал взял в некотором роде мини-реванш, дома победив 2:0, но уже через месяц в Мюнхене был деклассирован 5:1, что, конечно, свидетельствует о силе гранда немецкого футбола. Невзирая на текущую форму, которая, сопоставима по большому счету, здесь предпочтение стоит отдать Баварии, тем более она проведет домашний поединок.