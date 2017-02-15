Реал Мадрид – Наполи. Прогноз на матч (15.02.2017)

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов один из фаворитов турнира Реал примет Наполи. Мадридцы финишировали вторыми в группе вслед за дортмундской Боруссией, но не сказать, что «сливочные» ставили перед собой цель стать лидерами в квартете. Другое дело Наполи, который надеялся, что заняв первое место, получит в плей-офф более слабого соперника, но жребий свел итальянцев с действующим обладателем Кубка Лиги Чемпионов.





Конечно, шансы Наполи пройти Реал минимальные, особенно если южане уступят в предстоящей гостевой встрече, не отличившись. Но неаполитанцы довольно неплохо себя проявляют в атаке на протяжении многих лет, вряд ли исключением станет даже поединок с грозным мадридским Реалом.





«Королевский клуб» продолжает уверенно лидировать в Чемпионате Испании, а вот из Кубка Короля Реал вылетел, на стадии четвертьфинала уступив дорогу Сельте. Галисийцы чем-то схожи с неаполитанцами по стилю игры, а значит, весьма вероятно, что против Наполи Реал также будет иметь проблемы. И все же класс хозяев предстоящего поединка намного выше, если Реал и сыграет на «Сантьяго Бернабеу» на ноль, то уж точно проведет результативный матч, отличившись 2-3 раза.